Finisce 1-1 il match tra Monterosi e Acr Messina. A Viterbo è andato di scena un autentico scontro salvezza che è terminato in parità.

Una prima frazione di gioco con schermaglie che non portano a vere occasioni da rete. Lo spunto di cronaca maggiormente rilevante è l’espulsione, a gioco fermo, di Di Paolantonio e Fofana che terminano in largo anticipo la loro gara, lasciando le rispettive squadre in 10 uomini. Nella ripresa, il Messina appare più determinato in apertura e prova anche a farsi vedere in maniera convinta nei pressi della porta del Monterosi. Ma sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio al 13’ con Piroli che batte Fumagalli in diagonale.

Mister Raciti pesca dalla panchina. Entrano Konate e Ibou Balde. Il Messina colpisce una traversa con Perez al 17’. Al 23’ ancora il legno nega la gioia del gol al Messina con Konate che colpisce il palo con un tiro da fuori area, ma – sulla respinta – si avventa sulla sfera Zuppel che sigla la rete del pareggio. Termina 1-1. Messina e Monterosi guadagnano un punto sulla Gelbison, sconfitta a Pescara. FOTO: ACRMESSINA1900.IT