Galati Mamertino – Il Città di Galati ha surclassato 6-0 in casa la Sfarandina, nel match valido per la ventitreesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D, e consolida così il terzo posto in classifica con 45 punti.

La formazione galatese domina l’incontro, dimostrando una buonissima condizione atletica, e aumenta il vantaggio sulla quarta forza del torneo Stefano Catania (adesso distante 7 punti), sconfitto in trasferta 2-1 dalla capolista Aquila Bafia; per il Città di Galati sono andati a segno Eric Campisi e Davide Vicario, autore entrambi di una doppietta, Giuseppe Parafioriti ed Emanuele Serio.

Parte subito in avanti il Città di Galati e al 5′ il portiere ospite Galati Pontillo anticipa in uscita Pidalà. Al 10′ viene annullata una rete ad Eric Campisi, che era stato ben servito in profondità da Davide Vicario. Al 12′ Galati Pontillo blocca in due tempi una conclusione dal limite dell’area di Enrico Parafioriti, dopo una discesa palla al piede di Antonino Frisenda. Il Città di Galati passa in vantaggio al 38′ con un penalty di Eric Campisi, che batte di precisione Galati Pontillo; la massima punizione viene concessa dal direttore di gara Girlando di Catania per un fallo di mani. Al 42′ arriva la prima azione pericolosa della Sfarandina con Parafioriti che ci prova dal limite, ma la sfera termina oltre la traversa. Al 44′ di nuovo in attacco il Città di Galati con Tommaso Truglio, il quale sfiora il palo dopo una splendida azione personale. Al 45′ la Sfarandina sfiora il pareggio con Faye, con una conclusione che si perde di poco a lato.

Il Città di Galati raddoppia in apertura di ripresa con Giuseppe Parafioriti che, sugli sviluppi di un corner, supera il portiere avversario Galati Pontillo approfittando anche di una deviazione di un difensore. Al 58′ doppia occasione sprecata dal Città di Galati; prima Davide Vicario impegna Galati Pontillo e poi Enrico Parafioriti calcia di poco sul fondo. Al 75′ arriva il 3-0 con Davide Vicario, il quale finalizza una bella azione sulla fascia destra di Venuto e insacca con un tiro, che sbatte sul palo e poi finisce all’angolino. Al 78′ Eric Campisi, con una gran girata all’incrocio dei pali, sigla il 4-0 e la sua doppietta personale. Il neoentrato Emanuele Serio va per due volte vicino alla rete; al 79′ tira sul fondo, mentre all’85’ sfiora il palo su cross di Tommaso Truglio. All’88’ Davide Vicario cala il pokerissimo, rubando palla a Galati Pontillo e depositando la sfera in rete. C’è gloria anche per Emanuele Serio, che al terzo tentativo non sbaglia e fissa il risultato sul definitivo 6-0 al 95′, su assist di Vicario.