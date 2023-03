Gravi carenze igieniche sanitarie sono state riscontate all’interno di un locale finito al centro dei controlli della Polizia Municipale.

In particolare gli uomini della polizia annonaria in sinergia con personale dell’Asp hanno ispezionato una rivendita di kebab e patatine, che era stata trasformata in un locale di pubblico esercizio, con somministrazione di alimenti e bevande, perlopiù di alta gradazione alcolica senza essere in possesso della prescritta autorizzazione.

Il titolare dell’attività non rispettava le più elementari norme igieniche e di trasparenza verso il consumatore finale, ponendo in vendita prodotti prima congelati e poi decongelati impropriamente spacciandoli come freschi. La conservazione avveniva attraverso banchi congelatore sudici e con la merce alimentare custodita in sacchi igienicamente inadeguati senza la debita tracciatura o addirittura aperti e a contatto con le sudice pareti del congelatore.

Le due celle frigo ed i prodotti alimentari (patatine, carne, tranci di kebab e würstel in camicia) per un quantitativo di oltre 200 kg di prodotti sono stati sottoposti a sequestro giudiziario in attesa delle superiori disposizioni della Autorità Giudiziaria, mentre l’esercente è stato denunciato per frode in commercio e vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Per il titolare è scattata la sospensione dell’attività e la sanzione di oltre 5000 euro per l’esercente in attesa dell’emanazione del provvedimento definitivo inibitorio del dipartimento commercio e dell’Asp.