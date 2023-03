Mirto – Il Mirto tiene viva la speranza per il raggiungimento dei playoff, imponendosi 2-1 in trasferta contro il Pro Tonnarella nel recupero della quattordicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione mirtese, guidata dai mister Emanuele Frisenda ed Aldo Scarcina, coglie un importante successo in rimonta grazie alla rete di Luca Di Giandomenico, con una bella girata di testa, e al primo gol stagionale di Ezio Calanna, il quale ha siglato il definitivo 2-1 su assist dello stesso Di Giandomenico; inutile per il Pro Tonnarella (nella foto il match di andata) il penalty di La Macchia, che aveva portato momentaneamente in vantaggio la propria squadra.

Al momento il Mirto si trova al quinto posto con 19 punti, ma è distanziato di 11 punti dalla seconda posizione, occupata attualmente da Mamertina e Club Sportivo Oliveri con 30 punti (la distanza tra la quinta e la seconda deve essere minore di 10 punti, per permettere alla quinta forza di disputare i playoff). Il Mirto avrà la possibilità di colmare questo gap nelle ultime 4 giornate di Campionato, a partire dallo scontro diretto di Sabato 18 Marzo contro il Castell’Umberto (che si trova a una sola lunghezza di distanza dal Mirto).

Si è giocato ieri anche un altro recupero della quattordicesima giornata, con il Club Sportivo Oliveri che ha espugnato il Comunale di Castell’Umberto per 2-0; l’incontro è stato deciso dalle reti di Bertino e Alessandro. In testa alla classifica rimane il Fondachelli con 33 punti, seguito a 30 punti da Mamertina e proprio Oliveri.