È il minuto 83 quando lo Stadio D’Alcontres-Barone esplode. Franchina ha appena realizzato la rete che vale il 2-1 sul Siracusa al termine di un match tiratissimo, vibrante. Con gli ospiti forse un po’ troppo ingenui a cadere nella rete giallorossa con i padroni di casa che vincono una vera e propria guerra di nervi giocando a viso aperto, senza timori reverenziali, spinti dal pubblico di casa.

Niente tifo organizzato per gli aretusei, dal momento che l’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha vietato loro la trasferta a Barcellona Pozzo di Gotto. Una gara maschia, a tratti nervosa, con un espulso per parte e le squadre che hanno chiuso entrambe in 10. Il vantaggio barcellonese è giunto dopo soli 13 minuti di gara con Biondo che, lanciato in profondità, controlla sfera e batte a tu per tu il portiere avversario nonostante la pressione disperata della retroguardia biancazzurra.

Non dura molto la gioia del vantaggio. Il Siracusa mette in campo il suo spessore tecnico, riorganizza le idee e pressa, facendo valere l’esperienza in qualche contrasto. La pareggia Maimone dopo sette minuti con un tiro da fuori che sorprende Staropoli. Il primo tempo scorre via così, sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa, il Siracusa prova a raggiungere la rete del vantaggio con Ficarrotta che sfrutta le sue grandi doti tecniche e impegna severamente Staropoli che è bravissimo a negargli la gioia della rete dopo un preciso tiro da lontano. Poi il Siracusa resta in dieci, poco dopo stessa sorte tocca alla Nuova Igea Virtus per l’espulsione di Isgrò per proteste troppo vibranti nei confronti dell’arbitro nel reclamare per la mancata concessione di un calcio di punizione. Il nervosismo cresce e, dalla panchina, viene espulso anche Belluso. Ma intanto i giallorossi hanno trovato la rete del vantaggio con Franchina e lo Stadio è una bolgia. Dopo cinque minuti di recupero, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. A fare festa sono i barcellonesi con i calciatori a ringraziare il pubblico di gradinata e tribuna coperta.

Con la vittoria nello scontro diretto, la Nuova Igea Virtus torna nuovamente in testa alla classifica, con un punto di vantaggio proprio sul Siracusa e sul Taormina che, vincendo per 0-1 in casa del Real Siracusa Belvedere grazie a una rete dell’argentino Maxi Lucarelli, aggancia proprio gli aretusei in piazza d’onore.

Per quanto riguarda le altre messinesi, grandi emozioni anche per il Milazzo che espugna Palazzolo con un pazzesco 2-3. Rossoblù in vantaggio con Rando al 24’. Il Palazzolo pareggia con Sakho al 64’ e passa in vantaggio con Magro al 70’. Al 91’ il Milazzo la pareggia con Rossomando e al 94’ vince l’incontro con Leo.

Vittoria anche per la Nebros che piazza un 2-0 contro la Virtus Ispica. Le reti al 28’ di Traviglia e all’89’ di Camara.

Pari e patta tra Jonica e RoccAcquedolcese con gli ospiti che raggiungono il pareggio al 92’ con Mazouf dopo che De Leon aveva portato in vantaggio i padroni di casa al 67’ con De Leon su calcio di rigore.

Gli altri risultati: Acicatena-Mazzarrone 0-1, Modica-Leonzio 2-0, Santa Croce-Comiso 0-2