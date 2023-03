Pace del Mela – Va sempre meglio delineandosi il quadro politico per la prossima tornata elettorale che a maggio porterà i cittadini alle urne per decidere chi li guiderà per il prossimo lustro. Dopo l’ufficializzazione della candidatura a Sindaco dell’uscente Mario La Malfa. Oggi arriva un altro nome che competerà per la carica di Sindaco. Si tratta di Danilo Pagano, architetto di 56 anni, attuale capogruppo di minoranza in Civico Consesso e figlio d’arte. Suo padre, Francesco Pagano, ha infatti guidato il Comune di Pace del Mela per un decennio, dal 1979 al 1989. Anche il fratello, Carmelo Pagano, è stato Primo Cittadino di Pace nel mandato che va dal 1998 al 2003.

Oggi a scendere in campo è Danilo Pagano che vuole proporre agli elettori “un modo diverso di amministrare, ascoltare la gente, programmare. Una visione innovativa ma soprattutto la voglia di mettersi al servizio dei cittadini e rilanciare il nostro paese. Queste sono le basi che hanno portato alla nascita di un gruppo che si prefigge come obiettivo quello di dare ai Pacesi un’alternativa concreta in vista delle elezioni amministrative di maggio 2023. Persone di buona volontà, unite dalla voglia e dalla necessità di fare.”

Il gruppo cui fa capo Pagano ha alle spalle il sostegno di Cateno De Luca, leader di Sud Chiama Nord, e dell’On. Matteo Sciotto. Altri nomi presenti nella compagine sono quelli di Santina Pandolfo, Carlo De Gaetano e Adriana Amendolia. Come dichiara la stessa compagine infatti Danilo Pagano potrà contare “sull’esperienza amministrativa, sulle competenze e sulla concretezza di Santina Pandolfo, Carlo De Gaetano e Adriana Amendolia. Tutto questo con il sostegno e l’impegno degli on. Cateno De Luca, leader del Movimento Sud Chiama Nord, e Matteo Sciotto, il quale con Pace del Mela ha un legame forte, dimostrato dalla sensibilità e dall’attenzione che fin dai primi giorni del suo mandato parlamentare ha manifestato verso il nostro territorio.”

Inizia da qui “un percorso che deve crescere tra la gente, per dare vita ad un progetto aperto al confronto con le persone e con tutte le realtà, sia in forma individuale che organizzata, di Pace del Mela.”