Spadafora – Una storia scritta sulle note dell’amore e della fraternità. La loro parola d’ordine è aiutare il prossimo e spendersi per il bene della comunità. Gioisce la “Misericordia” di Spadafora che ieri ha potuto inaugurare due nuovi mezzi. Si tratta di un’ambulanza e di un pulmino disabili.

“Dopo 2 anni di pandemia in cui la Misericordia di Spadafora si è spesa per aiutare il prossimo, -dichiarano i volontari- oggi, finalmente, può gioire insieme a tutta la comunità per la benedizione di due mezzi un’ambulanza acquistata dalla misericordia e un pulmino disabili fornito da PMG, che aiuteranno i volontari a svolgere il loro servizio verso i più fragili.”

Per incorniciare un evento così gioioso per la comunità è stata celebrata una Santa Messa da padre Alessandro Lo Nardò, Parroco di Spadafora e concelebrata dal Correttore spirituale delle Misericordie della Federazione Sicilia Don Calogero Falcone. Una liturgia toccante, così come la benedizione che ha visto riunirti non solo i rappresentanti delle Misericordie della Provincia ma anche tutti coloro che hanno partecipato al progetto Mobilità Garantita di PMG mostrando la sensibilità che contraddistingue chi nella vita decide di stare accanto ai bisogni.

“Ringraziamo Padre Alessandro -dichiarano i volontari- per averci ospitato nei locali della chiesa, Don Calogero per la sua continua guida spirituale, tutti coloro che hanno contribuito al progetto, la comunità che ha festeggiato insieme a noi e ultimi ma mai ultimi, i nostri volontari colonne portanti della Misericordia di Spadafora.”

Presente e soddisfatta per questa nuova dotazione anche la Sindaca di Spadafora, Tania Venuto, che ha spiegato come questi mezzi siano “messi a disposizione grazie al progetto che il Comune di Saponara, Spadafora e Valdina hanno creduto e che si è potuto realizzare grazie ai contributi e donazioni di varie attività locali. W la Misericordia di Spadafora.”

L’ambulanza è stata inaugurata e benedetta soltanto adesso, ma in realtà è stata acquistata già prima della pandemia, per i cui effetti non è stato possibile darle il giusto risalto.