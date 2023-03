Si è tenuto ieri, presso la sede della Società Operaia di mutuo soccorso, l’incontro di presentazione della Rete Civica della Salute al Comune di Montalbano Elicona, a cura della Coordinatrice Provinciale della RCS Marisa Briguglio, alla presenza del Sindaco Avv. Antonino Todaro ed il Riferimento Civico Comunale accreditato Dott. Giuseppe Simone.

Tanti i cittadini intervenuti, il Comandante dei Carabinieri, i Medici di base, le Istituzioni del territorio e le Associazioni del Terzo settore.

Si è discusso di varie tematiche e progetti futuri da realizzare per il Bene Comune della collettività, infatti sono stati illustrati diversi progetti, dallo stesso Riferimento Civico Comunale dott. Simone, che riguardano principalmente i giovani e gli anziani, pienamente condivisi dall’Amministrazione affinchè si proceda in collaborazione all’attuazione degli stessi.

Ricordiamo che la Rete Civica della Salute, dice la Coordinatrice Provinciale Marisa Briguglio è un progetto d’inclusione sociale nato su indirizzo assessoriale regionale in data 10 ottobre 2014, per avvicinare i cittadini al mondo della sanità e sussidiare le politiche pubbliche per la salute in una visione “One Health” che si basa sul riconoscimento che la salute umana, animale e dell’ecosistema, siano legate indissolubilmente tra loro.

La RCS riconosce la salute come diritto individuale e come bene che comporta doveri verso la collettività, dice il Riferimento Civico Comunale Dott. Giuseppe Simone, quindi annuncia l’apertura di uno sportello presso la sede comunale per dare ascolto ai cittadini.