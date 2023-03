Mentre le operazioni di soccorso di migranti che erano rimasti in balia delle onde nel mar Ionio impegnano Guardia Costiera e Marina Militare, in 129 sono sbarcati oggi pomeriggio a Messina, presso il Molo Norimberga.

Nella notte dovrebbe arrivare un altro nutrito gruppo. Oggi pomeriggio i migranti sono giunti a bordo di due pattugliatori, uno della Guardia di Finanza e uno della Guardia Costiera. Si tratta di egiziani, pakistani e siriani che sono stati accolti dalla macchina organizzativa messa in piedi dalla Prefettura di Messina che, come sempre, ha coordinato in maniera impeccabile le operazioni che vedono in prima linea Croce Rossa Italiana, associazioni, medici e Forze di Polizia. FOTO: ARCHIVIO