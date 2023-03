Frazzanò – Il Consiglio Comunale di Frazzanò, riunitosi Sabato 11 Marzo in Sessione straordinaria, ha attuato il Regolamento per l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2023, e l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per lo stesso anno di riferimento.

La proposta del sistema di videosorveglianza, approvata all’unanimità dagli 8 Consiglieri presenti (7 di maggioranza e 1 di minoranza) sui 10 componenti effettivi, è stata illustrata dal Sindaco frazzanese Gino Di Pane. Il primo cittadino ha messo in evidenza che il Regolamento segue le direttive nazionali e che lui stesso darà l’accesso a un suo delegato, per la visione dei dati delle telecamere; i suddetti dati potranno essere estrapolati, solo se considerati necessari. E’ stata aggiunta una convenzione con le forze dell’ordine, per poter avere un accesso diretto ai dati delle telecamere, sempre considerando l’utilizzo quando necessario.

Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è rimasto invariato rispetto a quello di 2 anni fa; ci sono alcune somme previste, riferite al Bando pascolo, di circa 9.500 euro. Anche questo argomento è stato accettato da tutti i Consiglieri presenti. Non è stata presa in considerazione, invece, la verifica della quantità e qualità di aree, destinate alla residenza, alle attività produttive e terziarie, in quanto non esistono queste tipologie di aree all’interno del territorio comunale di Frazzanò.

Infine il civico consesso ha applicato l’adeguamento del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per il 2023. Riguardo agli oneri di urbanizzazione si registra un aumento; per le zone residenziali A, B e C si passa da 2,14 euro a 2,39 euro al metro cubo, per le zone A e B si va da 1,07 euro a 1,19 euro, mentre per le zone E si passa da 0,46 euro a 0,51 euro. Il costo di costruzione, invece, passa da 240 euro al metro quadrato a 269 euro.

Al termine dell’Adunanza Consiliare il Sindaco Gino Di Pane ha effettuato due comunicazioni ai Consiglieri. Innanzitutto ha annunciato la nomina di Manuela Palumbo come nuovo Assessore Comunale e poi ha sottolineato come, entro il 31 Marzo, dovrà essere presentata una Convenzione dai 29 Comuni dell’Area Interna Nebrodi (l’Area è passata da 21 Comuni a 29, con l’ingresso dei paesi di Torrenova, Acquedolci, Capri Leone, Floresta, Ucria, Raccuja, Capizzi e Cesarò).