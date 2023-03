Sarà una giornata all’insegna di cieli poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata. Non è da escludere la possibilità di piogge, specie sull’area tirrenica. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio.

Le temperature restano stazionarie. I venti soffieranno moderati di Libeccio. Per quanto riguarda i mari, sia il Tirreno che lo Ionio si presenteranno mossi.