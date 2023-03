Una serata speciale, quella di venerdì scorso, 10 marzo, per il Ristorante Pizzeria La Saletta di Torrenova che ha festeggiato i suoi vent’anni di attività.

Quattro lustri pieni di soddisfazioni, successi, gioie. Un emozionatissimo Michele Piccolo ha dispensato sorrisi ai tanti amici e clienti che hanno presenziato nei locali di Via Mazzini, 20/22. Una serata piacevolissima, animata da Christophe con Pianobar e Karaoke. Come degnissima cornice un menù particolare, curato nei minimi dettagli con una dovizia di particolari esclusiva. La stessa che ha permesso al Ristorante Pizzeria La Saletta di mietere due decenni di soddisfazioni, di acquisire prestigio, di divenire un punto di riferimento per molte persone.

Dopo i primi vent’anni, continua adesso quel percorso ininterrotto che punta sempre a preservare il gusto, i sapori, la genuinità dei prodotti locali. Un percorso iniziato nel 2003 da un’idea del fondatore Michele Piccolo che, negli anni, ha saputo dare al suo locale un’impronta ben precisa, deliziando la clientela con squisite pizze, antipasti, primi e secondi di carne e pesce, puntando sempre sulla qualità dei prodotti locali e non. Il tutto corredato da un servizio sempre all’insegna della simpatia e della professionalità.