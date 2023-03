Abbigliamento e attrezzature tecniche, strumenti fondamentali per gli interventi di soccorso a coloro che si trovano in difficoltà in montagna e nei territori impervi, sono stati donati dal Sindaco di Troina, Sebastiano Venezia, ai volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in nome dell’intera comunità del borgo siciliano, incastonato tra i monti del Parco dei Nebrodi.

Alla cerimonia di consegna, svoltasi sabato 11 marzo presso il Comune di Troina, insieme al Sindaco Venezia e ad Angelo Impellizzeri, Presidente dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina, erano presenti i Volontari e i Quadri della XXI Delegazione Alpina e della Stazione Etna Nord del SASS, Alessandro Bella e Salvatore Cannavò, che hanno ricevuto direttamente dalle mani del primo cittadino il materiale donato alla nostra associazione.

Durante l’incontro, Il Sindaco di Troina ha tenuto a precisare “l’importanza sempre crescente di un’organizzazione di soccorso come il CNSAS, nel contesto di un comune montano, che sta intensificando la frequentazione turistica dei propri territori, con la risistemazione di antichi sentieri e rifugi”.

Nel ringraziare il Sindaco e l’intera comunità di Troina, il delegato Bella ha voluto precisare che “Una donazione come questa, per la nostra associazione, rappresenta in maniera tangibile il riconoscimento dei cittadini di Troina, all’impegno e alla dedizione che da sempre le donne e gli uomini del CNSAS, con spirito assolutamente volontaristico, dedicano all’assistenza e al soccorso di chi si trova in difficoltà negli ambienti montani ed impervi dei nostri territori”.