Quinto pareggio consecutivo per il Palermo che vede frenata così la sua corsa play off. Ma, in casa del Cittadella, poteva andare anche peggio. Il 3-3 finale, pirotecnico, poteva essere diverso in meglio, ma anche in peggio, dal momento che i rosanero erano andati subito sotto per 2-0.

I padroni di casa erano andati in vantaggio al 3’ con Maiestrello e hanno raddoppiato al 22’ con Antonucci su calcio di rigore concesso per fallo di Saric su Mastrantonio. Ma gli uomini di Corini non si sono disuniti. Di Mariano segna la rete del 2-1. Una spettacolare rovesciata di Brunori ha fissato successivamente il 2-2. A inizio ripresa, addirittura il Palermo passa in vantaggio per 2-3 ancora con Di Mariano, ben servito da Soleri. Ma il 3-3 definitivo, quand

Eppure le note per rallegrarsi del Palermo visto contro il Cittadella c’erano tutte: sotto di due gol dopo venti minuti con la rete al ‘3 di Maiestrello più bravo (costante di tutta la gara) di Bettella nell’anticipare il cross da sinistra e al 22’ di Antonucci su rigore per fallo di Saric su Mastrantonio, il Palermo si sarebbe potuto perdere.

E invece il 2 a 1 di Di Mariano su rigore per fallo su Verre e soprattutto la spettacolare rovesciata di Brunori (uscito poi nell’intervallo) su finire del primo tempo avevano rimesso la squadra in carreggiata. Anzi, ad inizio ripresa, dopo l’ennesima bella parata del campionato di Pigliacelli, era arrivato il gol del vantaggio ancora con Di Mariano servito a pochi passi dalla porta da Soleri. Ma, quando sembrava che ormai le cose fossero totalmente appannaggio dei rosanero, ecco il pari firmato ancora da Maiestrello. Resta un po’ di amaro in bocca. Da cancellare. Magari a partire da venerdì prossimo quando al Barbera sarà ospite il Modena. FOTO: Facebook Palermo FC