Spadafora – Sono partiti i lavori per l’illuminazione del ponte che collega Spadafora e Rometta. A darne notizia la Sindaca Tania Venuto che ne ha annunciato l’avvio per un importo complessivo di 15.216,94 euro. “Con un bel risparmio di somme per i miei concittadini -dichiara la Sindaca- finalmente illuminiamo una zona rimasta al buio dal 2017.”

Prima dell’avvio dei lavori, attraverso una delibera di Giunta, si è provveduto all’assegnazione dell’obiettivo “Al responsabile della III Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio per i lavori di somma urgenza per l’illuminazione del ponte di collegamento dei Comuni di Spadafora E Rometta”.

Nella Delibera di Giunta si legge una cronistoria di questo intervento. Si parte da quando l’opera è stata finanziata con l’inserimento “nell’elenco degli interventi del Patto Territoriale del Tirreno” per “un importo di € 2.143.296,13”. Per la realizzazione di questo intervento “era stato individuato -si legge ancora- il solo Comune di Rometta come proponente e realizzatore dell’opera pubblica e, in tale veste, risultava quale unico soggetto destinatario e responsabile del finanziamento dell’opera e committente dei lavori;”. La delibera parla anche di come “il lungo e travagliato iter procedimentale di questa importante infrastruttura ha subito, nel corso degli anni, momenti di arresto e quasi la perdita del finanziamento.” Nel 2017 l’inaugurazione del ponte, nel cui progetto “non era prevista la collocazione dei pali di pubblica illuminazione, ma sono la predisposizione degli impianti”.

“Dalla corrispondenza intercorsa con il Comune di Rometta -si legge ancora nella delibera- è stato rappresentato che per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione era stato richiesto, al Soggetto Responsabile del Patto del Tirreno e al competente Ministero, di poter utilizzare le economie da ribasso d’asta, senza ricevere alcun riscontro al riguardo; tale circostanza, tuttavia, non può tradursi in un obbligo imposto al Comune di Spadafora di far fronte alla spesa giacchè, come già sopra riportato, non rivestiva e non riveste alcuna funzione nell’ambito della realizzazione dell’opera, tanto come proponente, quanto come realizzatore”.

Il preventivo di spesa per il Comune di Rometta era di € 12.472,90. Precisamente, come si legge nel documento “VISTA la Relazione preventivo di spesa per i lavori di somma urgenza per l’illuminazione del ponte di collegamento dei Comuni di Spadafora e Rometta, elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale, nella quale è stata quantificata la spesa per l’intervento de quo in complessive € 12.472,90 oltre Iva, per un importo complessivo di € 15.216,94.”

Quindi le risorse finanziarie sono state assegnate con somma urgenza al Responsabile della III Area delle Politiche Infrastrutturali e del Territorio, “affinché lo stesso possa procedere con l’espletamento degli adempimenti gestionali di competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia”.

Tra qualche giorno, i lavori cominceranno anche lato Rometta.