Pace del Mela – Pace del Mela si prepara alla prossima tornata elettorale, che vedrà i cittadini alle urne i prossimi 28 e 29 maggio 2023. Ieri sera ad ufficializzare la sua candidatura è stato il Sindaco uscente Mario La Malfa, che ha presentato la squadra che lo sosterrà ed accompagnerà nel proseguimento di questa esperienza. Confermate tutte le persone che si son presentate al suo fianco 5 anni fa, La Malfa può contare anche su qualche new entry.

Parola d’ordine unione. “Mi contraddistinguo -ha dichiarato il Primo Cittadino, candidato alla carica di Sindaco anche per le prossime amministrative- per la solidità del mio gruppo che in questi anni non ha mai avuto nessuna frattura, contraddistinguendosi sempre per la lealtà. Un gruppo di amici veri, come sembrava impossibile solo da pensare. Ovviamente solo per chi non conosceva la nostra storia, i nostri rapporti personali. Ci siamo presentati cinque anni fa come una famiglia e oggi è per me un orgoglio dire che la famiglia si è ulteriormente rafforzata con l’ingresso di forze nuove che condividono lo stesso amore per il nostro Paese. I calcoli opportunistici non mi appartengono, nel mio percorso amministrativo sono felice di avere accanto amici, professionalità, competenze. Persone leali. I nuovi ingressi ci arricchiscono e completano.”

Tra i punti rimarcati dal Sindaco uscente le scuole, il teatro e il cimitero. La Malfa ha sottolineato l’attenzione che l’Amministrazione ha posto su questi temi e ha ribadito che il programma elettorale proposto 5 anni fa è stato portato a compimento. Il teatro innanzitutto, che è stato riaperto al pubblico, la cura del cimitero e gli interventi in materia scolastica.

“In questi anni abbiamo affrontato -ha dichiarato ancora Mario La Malfa- tantissime difficoltà, purtroppo anche momenti di grande dolore, ma siamo sempre stati consapevoli di percorrere l’unica strada possibile, quella della serietà amministrativa, del rispetto delle regole, della trasparenza. I prossimi giorni li utilizzeremo per raccontare cos’era il Comune che abbiamo trovato a partire dal bilancio e dal contenzioso. Continuando con il territorio, l’edilizia scolastica, l’auditorium, il cimitero, le piazze. Siamo consapevoli che il percorso non è completo e che i prossimi anni saranno altrettanto importanti, con l’auspicio di poter lavorare in un contesto sanitario ed economico finalmente sereno. Accanto abbiamo tanti professionisti che qualificano la nostra squadra e, soprattutto, tanti validi giovani. La grande partecipazione all’evento è motivo di grande soddisfazione e conferma che quanto sin qui fatto è stato apprezzato e vi è grande fiducia nella squadra e nel progetto. Gli incontri proseguiranno quotidianamente su tutto il territorio.”