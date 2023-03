“La città di Naso avrà presto un nuovo e moderno ufficio di Poste Italiane. Per questo motivo, di concerto con la direzione regionale, da lunedì prossimo i locali di Via Amendola resteranno chiusi. Tutte le operazioni di sportello saranno effettuate presso un ufficio postale mobile che, nelle prossime ore, verrà posizionato in piazza Roma, nella zona dove fino a qualche anno fa c’era la sede del comune”.

È lo stesso sindaco Gaetano Nanì ad annunciare l’importante novità, poiché dal 13 marzo e presumibilmente fino al 2 maggio, nell’immobile di via Amendola, saranno realizzati lavori tecnici di ristrutturazione, indispensabili per l’attuazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale. “Solamente qualche settimana di piccoli disagi per avere un moderno ed efficiente ufficio postale.

Grazie al Piano Complementare al PNRR, cui fa parte il Progetto Polis – conclude Nanì – la nostra città sarà tra le prime a garantire nuovi servizi come lo Sportello Unico e Spazi per l’Italia. Innovative prestazioni postali ideate per favorire la coesione economica, sociale e territoriale. Ancora una volta Naso si conferma al passo con i tempi, afferma la sua centralità e soprattutto dimostra di essere città a misura d’uomo”.