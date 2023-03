I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del N.A.S. di Catania hanno effettuato un controllo ad una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) con la finalità di verificare la corretta erogazione dei servizi sanitari a tutela del benessere degli anziani e dei disabili ospitati.

All’esito della verifica ispettiva, i militari dell’Arma hanno accertato violazioni igienico sanitarie, tra cui

infiltrazioni di acqua meteorica, varie crepe sulle pareti e mancanza di pannelli nel controsoffitto, condizioni che pregiudicavano gli aspetti igienico-sanitari della struttura.

Per tale motivo, la responsabile della struttura sanitaria è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, per violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nei termini previsti, i Carabinieri informeranno la locale Autorità Sanitaria che provvederà ad impartire le prescrizioni temporali, finalizzate al rispristino dello stato dei luoghi.

I servizi di controllo nel settore delle strutture socio sanitarie saranno ripetuti dai Carabinieri del

Comando Provinciale di Messina e dai Reparti Speciali N.A.S. e Nucleo Ispettorato del Lavoro, al fine

di assicurare principalmente un’efficace azione preventiva, oltre al contrasto degli illeciti, con lo scopo

importante di tutelare la salute e il benessere dei degenti.