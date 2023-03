Alla vigilia della partitissima del girone B del campionato di Eccellenza tra Nuova Igea Virtus e Siracusa, ci piace raccontare un piacevolissimo episodio che ha caratterizzato il pre partita della Gara di Coppa Italia di mercoledì scorso, disputatasi allo Stadio D’Alcontres – Barone, contro il San Marzano Calcio.

Uno splendido momento di condivisione tra le due tifoserie, raccontato dalla stessa società ospite a Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso un post sulla propria pagina Facebook Ufficiale. “Un’accoglienza coi fiocchi in una grande giornata di sport”, scrivono il Presidente Felice Romano e tutto l’entourage del team campano che hanno ringraziato la Nuova Igea Virtus: “Un’accoglienza straordinaria da parte della società e di tutti i tesserati giallorossi, ma soprattutto una nuova amicizia tra gli ultras delle due squadre. Appena giunti allo stadio, i nostri tifosi sono stati accolti dai supporters giallorossi con uno spuntino e una birra prima dell’inizio della partita. Questa foto sancisce la nascita di un gran bel rapporto e siamo sicuri che, nella gara di ritorno, sapremo ricambiare l’accoglienza straordinaria ricevuta da tutte le componenti giallorosse. Auguriamo alla Nuova Igea Virtus di raggiungere quanto prima il proprio obiettivo che è il ritorno in serie D e rivolgiamo a tutti un grande in bocca al lupo per il big match casalingo con il Siracusa in programma domenica”.

Grazie per la stupenda giornata di sport. Ci si rivede a campi invertiti giorno 22!”. Parole accolte con grande piacere dal sodalizio barcellonese: “Ringraziamo di cuore il San Marzano Calcio per il pubblico e quantomai gradito attestato di stima, orgogliosi e onorati del fatto che la nostra ospitalità sia piaciuta all’intero entourage. Rivolgiamo un enorme plauso ai nostri Ultras (per cui ormai non abbiamo più parole, riescono sempre a sorprenderci) ed ai supporters campani per il bellissimo messaggio lanciato.

