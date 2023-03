Indagini in corso da parte degli investigatori per fare piena luce su quanto accaduto nella tragica mattinata di ieri nell’appartamento di via Casani a Gioiosa Marea in cui sono stati rinvenuti privi di vita Tindaro Molica Nardo e Maria Bonina Buttò, marito e moglie.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, guidata da Angelo Cavallo, e condotte dai Carabinieri, sembrano dunque accreditare l’ipotesi che sia stato proprio l’ex finanziere, già in servizio a lungo presso la Tenenza di Capo d’Orlando, ad uccidere la moglie togliendosi poi la vita. Vicino ai corpi è stato ritrovato un coltello da cucina con lama abbastanza lunga ancora insanguinato per cui pare che non ci siano dubbi che si tratti dell’arma utilizzata per il delitto.

Tindaro Molica Nardo e Bonina Buttò sono stati ritrovati in cucina, uno di fianco all’altro. I primissimi rilievi del medico legale, Elvira Ventura Spagnolo, avrebbero permesso di rintracciare sul corpo della donna un fendente mortale in pieno petto, mentre sul corpo dell’uomo erano diverse le ferite da taglio, per cui si presumono almeno sette o otto coltellate. Attesi quindi i riscontri dell’autopsia che sarà eseguita tra lunedì e martedì, concluse le procedure burocratiche, al Policlinico di Messina dove le salme si trovano già da ieri pomeriggio.

A fornire un quadro più preciso del terribile episodio e del movente che ci sta dietro, saranno dunque l’esame medico legale, che chiarirà modalità e tempistiche della morte dei due coniugi, insieme ai riscontri dei rilievi del Ris eseguiti nell’appartamento della coppia e dell’attività d’indagine prontamente avviata dai Carabinieri della Compagnia di Patti, al comando del Tenente Colonnello Salvatore Pascariello ed i militari della locale stazione, che stanno acquisendo anche alcune testimonianze di congiunti e conoscenti della coppia.

Si indaga anche su un eventuale messaggio che potrebbe essere stato inviato in mattinata, poco prima della tragedia, da Tindaro Molica Nardo ad alcuni familiari ma sui cui non ci sono sino adesso conferme ufficiali da parte degli inquirenti.