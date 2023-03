Torregrotta – È stato chiuso al transito per tutto il mese di marzo quel tratto di Via Livatino a Torregrotta, compresa tra il confine con Fondachello Valdina e via Piersanti Mattarella.

Una chiusura resa necessaria per consentire la realizzazione del collettore di adduzione all’impianto di depurazione dell’area ex Asi di Giammoro. Un nuovo collettore fognario quindi, che renderà più vivibile quel tratto di spiaggia su cui spesso vige il divieto di balneazione. Un progetto ampio di rigenerazione urbana. Lì infatti c’è anche un altro programma, ovvero la riqualificazione del lungomare. Lavori che vanno a braccetto con il parco giochi in fase di ultimazione. Da mesi infatti, sempre in via Livatino, si lavora per la realizzazione di un parco giochi. Ormai l’opera è in dirittura d’arrivo e tra non molto i torresi potranno usufruirne.

Per quanto riguarda la chiusura al transito in quel tratto di strada, al momento il traffico proveniente dalla via Pier Santi Mattarella e diretto al lungomare dovrà proseguire in direzione Palermo.

Un intervento questo in linea con il programma di miglioramento di Torregrotta portato avanti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Nino Caselli. Si aggiunge quindi un tassello importante in materia di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi.