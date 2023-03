A partire da lunedì 13 marzo vengono ampliati gli orari di apertura al pubblico di altri 5 uffici postali della provincia di Messina: Massa San Giorgio, Santo Stefano Medio, Zafferia, Tindari e Piraino.

Proseguono dunque gli interventi per il potenziamento della rete di Poste Italiane sul territorio messinese, già interessato nei mesi scorsi dall’ampliamento degli orari di apertura di altri 9 uffici postali.

In particolare, da lunedì 13 marzo, nel comune di Messina l’ufficio postale di Massa San Giorgio sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, mentre le sedi di Santo Stefano Medio e Zaffaria saranno aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Anche a Patti nuovi orari per l’ufficio postale di Tindari in via Monsignor Pullano, che sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 e gli stessi orari seguirà anche la sede di Piraino, in via Roma.

Si ricorda inoltre a tutti i cittadini della provincia di Messina la possibilità di utilizzare i 144 ATM Postamat presenti sul territorio oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali.