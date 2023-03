In occasione della ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti della donna, ieri l’Auditorium Fasola in via S. Filippo Bianch ha ospitato l’evento, patrocinato dal Comune di Messina, “In lotta per la Libertà”.

Un momento di riflessione con i giovani sulle discriminazioni e le violenze subìte dalle donne in ogni parte del mondo. Nello specifico l’attenzione è stata focalizzata sulla rivolta in atto che vede protagoniste le donne iraniane, attraverso una testimonianza diretta di una di loro, Samaneh Goudarzi: iraniana che da molti anni vive e lavora in Italia, dove esercita l’attività di odontoiatra.