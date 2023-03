Marcello Scurria è ufficialmente il nuovo sub commissario per il Risanamento. Si è insediato oggi dopo il passaggio di consegne dal prefetto Cosima Di Stani che, fino a dicembre 2022, ha ricoperto l’importante incarico.

E oggi a sancire l’inizio di un nuovo percorso c’erano anche il sottosegretario Matilde Siracusano, il capo di gabinetto della Regione Siciliana Salvatore Sammartano, il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente di Arisme Vincenzo La Cava e l’altro soggetto attuatore, Invitalia, collegato da remoto.

Tutti “uniti per avviare un nuovo capitolo e dire addio alle baracche”. Sono già state consegnati 74 alloggi. A disposizione per continuare su questa strada ci altri 230 milioni in campo, che però potrebbero non essere sufficienti. E il governo si sta muovendo per reperirne altri da destinare alla definitiva demolizi0one di tutte le baracche di Messina.

“L’obiettivo è eliminare questa ingiustizia entro il 2024”, ha affermato la Siracusano. Da quest’ultima mano tesa all’amministrazione Basile per eliminare definitivamente la vergogna delle baracche.