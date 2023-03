Una donna incinta e un bambino sono stati portati in ospedale per accertamenti dopo essere rimasti coinvolti in un incidente sul viale Regina Margherita.

Una Fiat Cinquecento, con a bordo tre ragazze, avrebbe invaso la corsia opposta nel tratto compreso tra l’istituto Ignatianum e l’incrocio con la via Palermo, centrando la vettura che si trovava a passare in quel momento.

Investita anche un’auto che era in sosta. Sul posto gli uomini dell’infortunistica, che stanno cercando di capire le cause dell’incidente. Traffico in tilt fin quando non sono state spostate le auto