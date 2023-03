Un’intera comunità ammutolita dal dolore, a Gioiosa Marea, di fronte alla tragedia che si è consumata questa mattina in un’abitazione di via Casani.

Che cosa sia realmente accaduto in quell’appartamento, dove sono stati ritrovati i cadaveri di Tindaro Molica Nardo, ex militare della Guardia di Finanza e della moglie Maria Febronia Buttò, cuoca molto conosciuta nella zona, resta al momento un mistero, del quale gli inquirenti dovranno svelare i contorni.

Quando i Carabinieri sono entrati nell’appartamento, hanno trovato i coniugi uno accanto all’altra, ormai senza vita, riversi a terra in una pozza di sangue. Secondo le primissime ipotesi, a quanto pare, l’uomo avrebbe ucciso la moglie a coltellate, a seguito di una lite. Subito dopo, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, togliendosi a sua volta la vita.

Una coppia che viveva da tanti anni a Gioiosa Marea, all’apparenza tranquilla, con due figlie, nonni di tre nipoti, ben voluti da tutti in paese.

A provare a fare chiarezza sull’accaduto, saranno le indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica di Patti, Angelo Cavallo, giunto sul posto, insieme ai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, quelli della Compagnia di Patti, al comando del tenente colonnello Salvatore Pascariello, quelli della Stazione di Gioiosa Marea, diretti dal luogotenente Santo Fazio e gli uomini del Reparto Investigazioni Scientifiche di Messina che hanno effettuato i rilievi. Gli inquirenti stanno cercando di comprendere se ci sia stata una lite e risalire eventualmente ai motivi.

Le salme dei due coniugi sono state trasferite presso l’obitorio del Policlinico di Messina, dove verrà molto probabilmente effettuato l’esame autoptico.

La Sindaca di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, sconvolta e addolorata per quanto accaduto, ha affermato: “La comunità vive un lutto troppo grande ed è necessario interrogarci sulla capacità di comprendere anche i segnali di disagio meno evidenti e lavorare per una coesione sociale ancora più forte, per comprendere e far emergere tempestivamente disagi personali e drammi familiari”.