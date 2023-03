Capri Leone – Si è svolto Venerdì 10 Marzo, presso il Salone Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Rocca di Capri Leone, l’incontro dal titolo “Comunità energetiche in Sicilia – Quali prospettive”, con l’organizzazione affidata al Gal Nebrodi Plus.

Hanno preso parte all’appuntamento sull’energia Francesco Calanna, Presidente del Gal Nebrodi Plus, Bernadette Grasso, Sindaco del Comune di Capri Leone e deputata regionale, il Dott. Giovanni Rovito, Commissario straordinario IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) di Messina, l’Ing. Francesco Casamento, energy manager in diversi Comuni, e il Dott. Domenico Santacolomba, Direttore del servizio di pianificazione e programmazione energetica – Dipartimento Energia Regione Siciliana; hanno partecipato all’evento anche alcuni Sindaci dei Nebrodi, tra cui il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, il Sindaco di Frazzanò Gino Di Pane e il Sindaco di Cesarò Katia Antonina Ceraldi.

“L’Assessorato Regionale ha emanato ben 104 Decreti per i Comuni siciliani, che hanno intenzione di creare le comunità energetiche rinnovabili, – afferma il Presidente del Gal Nebrodi Plus Calanna – e circa altri 200 Decreti dovranno essere emessi prossimamente. Alcuni Comuni, dunque, sono risultati virtuosi e hanno presentato tutta la documentazione, mentre altri sono in dirittura d’arrivo. La somma prevista in tutta Italia, inserita nel PNRR, per le comunità energetiche rinnovabili sarà di 2 miliardi e 200 milioni di euro; le comunità energetiche da un lato permetteranno di creare un contatto diretto con il cittadino, mentre dall’altro lato il cittadino diventa un soggetto attivo. La Comunità energetica è un’Associazione con una personalità giuridica a sé stante, è un’Associazione semplice che di norma deve essere presieduta dal Sindaco. Come GAL noi abbiamo fatto due cose importanti; la prima è stata quella di creare un protocollo di rete, che dovrà essere sottoscritto da tutti i Comuni, in quanto le comunità energetiche che si formano devono entrare in rete. La seconda, invece, si basa su 2 bandi, uno per gli enti locali e l’altro per i soggetti privati, come imprese e famiglie. La Comunità energetica non costa nulla e non si deve nemmeno operare un cambio di gestore”.

Molto soddisfatta della creazione di queste comunità energetiche il Sindaco di Capri Leone Bernadette Grasso, la quale dichiara a riguardo: “Stiamo entrando nel vivo del percorso, che bisognerà seguire per la formazione di queste comunità. Noi come Comune di Capri Leone abbiamo preso parte al protocollo di rete e abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria, e già il nostro Consiglio Comunale (nella sala è presente il Consigliere Comunale di minoranza Musarra) ha approvato la proposta nella scorsa Adunanza. E’ importante in questo momento essere indipendenti, in quanto come enti locali oggi c’è un bisogno di abbattere i costi dell’energia. Per costituire una Comunità energetica è importante che ci creda anche il territorio, ci deve essere una collaborazione tra amministrazioni, piccole e medie imprese; una sorta di economia circolare che serva a tutta la comunità. Mi auguro che il territorio dei Nebrodi possa trovare aggregazione e che il nostro territorio possa essere il pioniere, per diventare autonomo dal punto di vista energetico”.

Giovanni Rovito ha sottolineato l’importanza dell’inserimento delle case popolari in questo progetto di Comunità energetiche, facendo notare come la Provincia di Messina abbracci una fascia di popolazione enorme, essendo costituita da ben 108 Comuni, e che la partecipazione alla Comunità energetica sia aperta a tutti.

Francesco Casamento ha analizzato nel particolare la Comunità energetica, mettendo in evidenza che la Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo, che opera nel rispetto dell’art. 31 del Decreto Legislativo dell’8 Novembre 2021. L’obiettivo principale di una Comunità energetica è quello di favorire benefici ambientali, economici e sociali, e la partecipazione è aperta a tutti, ad enti locali, piccole e medie imprese e cittadini. Il Sindaco dovrà essere investito della carica di Presidente del CER e almeno il 10% dei partecipanti alla Comunità energetica deve essere individuato da Povertà Energetica; sarà poi necessario richiedere al GSE (Gestore Servizi Energetici) i vantaggi. Il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha inviato alla Comunità Europea la bozza del Decreto CER, al fine di proseguire gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030. Ad oggi in Sicilia esistono 6 comunità energetiche e il primo Comune a crearla è stato quello di Ferla.

Infine Domenico Santacolomba ha spiegato il cronoprogramma, che si propone di attuare il Dipartimento di Energia. Sono questi i punti salienti, che dovranno essere applicati di volta in volta:

1) Determina di impegno in Consiglio Comunale;

2) anticipazione del 40% del contributo;

3) manifestazione di interesse rivolta agli interessati al CER;

4) studio tecnico-economico per studiare la fattibilità dell’iniziativa (Business Plan);

5) atto costitutivo del soggetto giuridico;

6) richiesta al GSE del servizio di incentivazione dell’energia elettrica;

7) saldo del contributo per la copertura del 100% della spesa.

Il Dott. Santacolomba ha evidenziato che sono stati stanziati 488.260,42 euro per i Decreti già accettati tra Ottobre e Dicembre 2022, e che il Decreto del CER, già inviato alla Commissione UE, si basa su 2 misure importanti: l’incentivo in tariffa, che viene ripreso nell’art. 20 del Decreto, e un contributo a fondo perduto per le rinnovabili, con un 40% per i Comuni fino a 5.000 abitanti.