La Corte d’Appello di Genova ha ribaltato il giudizio di primo grado e ha assolto tutti i sette imputati che erano stati condannati per la collocazione della Torre Piloti a filo di banchina.

Assolto in Appello l’ex Comandante della Capitaneria di porto di Genova, Felicio Angrisano che, in primo grado, era stato condannato insieme ad altre sei persone. In primo grado cinque erano state le persone già assolte.

Dopo la lettura della sentenza, avvenuta stamattina, la madre di Giuseppe Tusa, il marinaio milazzese della Guardia Costiera, deceduto nel crollo della Torre Piloti a seguito dell’urto del cargo Jolly Nero, ha avuto uno scatto di rabbia e sconforto. La signora Adele Chiello, con la sua forza d’animo, ha fatto in modo che venisse aperto questo secondo filone di indagini. Furono nove i morti in quel maledetto 7 maggio 2013. Tra loro, appunto, c’era suo figlio. Aveva solo 30 anni. Per tutti, a Milazzo, era Dj Giuppy Black.

“Sono tutti colpevoli, quanto vale la vita di un figlio? I potenti non si toccano! Il porto di Genova non si tocca”, ha urlato la signora Adele. “I giudici non avevano un figlio lì sotto. Si sono ammazzati da soli”, ha aggiunto. “Mi dispiace amore, ma la Cassazione ci attende”, ha quindi scritto su Facebook.