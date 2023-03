L’allarme per prima lo ha lanciato Alarm Phone, sostenendo di essere in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla Libia.

I soccorsi sono scattati. Pare che le persone possano essere molte di più perché i barconi potrebbero essere più di uno. Si cerca con tutte le forze di evitare una nuova Cutro. Le imbarcazioni sarebbero in balia delle onde nel basso Ionio.

Cinque motovedette, tre navi e un aereo della Guardia costiera cui si è aggiunta una nave della Marina Militare Italiana. Un dispositivo imponente per salvare vite umane. Coordina tutto la centrale operativa della Guardia Costiera di Roma in area SAR italiana. Le operazioni sono difficoltose per l’elevato numero di migranti a bordo dei pescherecci. Impiegati un aereo Atr 42, Nave Corsi e Nave Visalli. La Marina Militare ha inviato Nave Sirio. Purtroppo le condizioni meteo sono destinate a peggiorare.

Alarm Phone è stato contattato da alcune persone a bordo di un peschereccio che già imbarcava acqua con molte donne e bambini.

Le prefetture di Ragusa, Siracusa, Catania e Messina sarebbero state preallertate per l’accoglienza. Secondo quanto si è appreso in circa 150 potrebbero sbarcare a Pozzallo in serata.