Ad un anno dall’ottenimento del finanziamento di 700 mila euro dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, continuano spediti i lavori di riqualificazione della Piazza Santa Caterina, all’ingresso del Comune di San Salvatore di Fitalia.

L’opera è stata finanziata come intervento di rigenerazione e sviluppo urbano riservato ai Comuni con popolazione inferiore ai 60mila abitanti.

L’Ufficio Tecnico, dopo aver espletato le procedure di gara e, dopo la verifica dei requisiti e delle autocertificazioni presentate, ha aggiudicato i lavori alla ditta “Fratelli Barresi Costruzioni s.r.l.” e successivamente consegnati alla stessa.

“Esprimo soddisfazione per l’andamento dei lavori, che procedono spediti, e che stanno interessando un’area del nostro paese molto importante dal punto di vista architettonico e paesaggistico, ossia Santa Caterina, Piazza Cinque Martiri e la piazzetta in prossimità della quale vengono accolti i pellegrini a piedi in occasione della festività di San Calogero” ha dichiarato un soddisfatto Giuseppe Pizzolante.

Il primo cittadino fa sapere che si sta lavorando per riqualificare anche altre zone sia del centro urbano, sia delle contrade.