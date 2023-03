Si respira un’atmosfera surreale in Via Casani, a Gioiosa Marea. Qui stamattina si è consumata una tragedia che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

I coniugi Tindaro Molica Nardo, 65 anni, ex finanziere in pensione e Maria “Bonina” Buttò, 59 anni, cuoca, sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione. La pista privilegiata dagli inquirenti e maggiormente battuta al momento è quella relativa all’ipotesi di omicidio suicidio. L’uomo avrebbe ucciso la moglie, non è ancora chiaro con che tipo di arma, per poi togliersi la vita a sua volta. Tuttavia i Ris di Messina stanno ispezionando tutti gli ingressi dell’abitazione al fine di comprendere se qualcuno possa essersi introdotto all’interno.

I vicini di casa ricordano le due vittime di questa tragedia che li ha lasciati senza parole come cordiali e tranquilli. Nulla lasciava presagire quanto accaduto in questa assolata mattinata di marzo.