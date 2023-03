Sicilia – Si svolgerà Martedì 14 Marzo 2023 dalle ore 9:30 alle 14:00, presso la Sala Piersanti Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana di Palermo, un incontro sull’inclusione dei minori stranieri non accompagnati, organizzato dall’ANCI Sicilia in collaborazione con il Distretto Italia-San Marino del Kiwanis.

L’appuntamento rientra nell’ambito del progetto COOPERA, di cui l’ANCI Sicilia è un partner, finanziato dal Ministero dell’Interno e che si basa su vari partner internazionali, che si occupano di accoglienza ed integrazione nel territorio regionale.

Durante l’incontro verranno affrontati importanti argomenti, riguardanti i minori stranieri: il quadro giuridico, il fenomeno dei minori stranieri scomparsi, il ricongiungimento familiare, gli aspetti psicologici, l’inclusione attraverso l’istruzione, l’inserimento nel mondo del lavoro, la rete SAI e i servizi di inclusione. In Sicilia su oltre 90 Centri SAI, in cui vengono accolti e integrati cittadini extracomunitari, circa 35 (oltre un terzo) sono dedicati ai minori stranieri non accompagnati, rendendo la Regione Sicilia tra le prime in Italia. Nell’ambito del progetto COOPERA è stato creato dall’ANCI Sicilia un coordinamento dei Comuni con i Centri SAI.

Tra gli interventi previsti, attraverso la moderazione del Segretario Generale dell’ANCI Sicilia Mario Emanuele Alvano, quelli di Gaetano Galvagno, Presidente dell’ARS, Roberto Lagalla, Sindaco del Comune di Palermo (ente capofila), Paolo Amenta, Presidente dell’ANCI Sicilia, Angela Errore (che parlerà dell’inclusione attraverso l’istruzione e l’inserimento nel mondo del lavoro), Responsabile del progetto COOPERA, Maria Teresa Cucinotta, Prefetto di Palermo, Andrea Cantadori, dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Nuccia Albano, Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Giuseppe Vecchio, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana, Salvatore Chianello, Governatore Kiwanis del Distretto Italia-San Marino, e Maria Vittoria Caiozzo, Giudice onorario del Tribunale dei minori di Palermo.