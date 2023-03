I consiglieri comunali di Raccuja del gruppo “Coerenza, Onesta e Partecipazione”, Antonino La Bianca e Antonio Adornetto, hanno espresso le loro preoccupazioni, paventando un possibile rischio chiusura della Casa di Riposo Madonna del Carmelo, presente all’interno del territorio comunale.

“I Consiglieri Comunali del gruppo di opposizione “Coerenza Onestà e Partecipazione”, Antonino La Bianca e Antonio Adornetto, da qualche tempo sono venuti a conoscenza di alcuni episodi nell’ambito della Casa di Riposo di Raccuja, riguardanti la gestione della stessa che hanno comportato un certo malumore tra i familiari degli ospiti – scrivono in una interrogazione urgente presentata al Sindaco – la diminuzione del numero degli stessi e il mancato rinnovo del contratto per alcune operatrici di Raccuja che per tanti anni hanno svolto il loro lavoro con dedizione e professionalità”.

“Purtroppo, a distanza di un mese, il sindaco che, a norma di regolamento avrebbe dovuto rispondere entro cinque giorni, non ha ritenuto di dover fornire chiarimenti circa la problematica rappresentata – sostengono -Si rileva, inoltre che, nonostante le ripetute richieste di accedere agli atti relativi alla gestione della struttura, non è stato possibile visionare tutta la documentazione necessaria”.

Pertanto i Consiglieri hanno deciso di portare l’argomento all’attenzione del Consiglio Comunale e dei cittadini. “Pertanto, dopo ampia e approfondita riflessione, nella considerazione che da sempre tutte le Amministrazioni Comunali hanno fornito prezioso sostegno alla Casa di Riposo, ritengono di dover chiedere la convocazione del Consiglio Comunale per discutere su tale argomento al fine di scongiurarne la riduzione dell’attività e l’eventuale chiusura. Si invitano i cittadini a seguire lo sviluppo della questione e a fornire consigli e proposte utili al mantenimento e miglioramento del servizio dell’ istituzione che costituisce una fonte di lavoro e un motivo di orgoglio per il nostro Comune e per tutta la cittadinanza.”