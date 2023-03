Brolo – Ammontano complessivamente a 405mila euro i finanziamenti ottenuti dal Comune di Brolo per due interventi di efficientamento energetico nell’ambito della partecipazione all’avviso pubblico “Cse 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica” del Ministero dell’Ambiente.

Si tratta, nel dettaglio, di un finanziamento di 230.848 euro per lavori da eseguire nel Palazzo Comunale con interventi che riguarderanno l’installazione di impianti fotovoltaici, la sostituzione dei vecchi infissi con dei nuovi infissi a taglio termico, l’installazione di lampade a led di ultima generazione e a basso consumo e la sostituzione di alcuni vecchi condizionatori.

Analogo intervento di efficientamento energetico è previsto per la sala multimediale Rita Atria che ha ottenuto un finanziamento di 174.704 euro.

“Si tratta di due interventi importanti nell’ambito del percorso di programmazione avviato da questa Amministrazione Comunale per limitare gli sprechi di energia, risparmiare sui costi, migliorare il rendimento dei sistemi e per rendere più confortevoli due edifici pubblici molto frequentati – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. Ricordiamo anche che in questo attualissimo e delicato settore abbiamo avviato l’azione di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione comunali allo scopo di ottenere consistenti risparmi energetici e ottimizzare i costi di manutenzione”.