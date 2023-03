L’analisi che viene fuori dal report Povertà curato dall’Osservatorio Caritas evidenzia una persistente incapacità di creare posti di lavoro e la disoccupazione in rialzo.

“Nel 2021 la città di Messina presenta un tasso di disoccupazione totale del 24,3per cento. Minore rispetto al 2019 che era del 26,4 per cento. Stesso trend per quanto riguarda la disoccupazione femminile che diminuisce dal 31,4 per cento del 2019 al 27,5 per cento del 2021. Nell’intera provincia la disoccupazione giovanile si era già aggravata negli anni precedenti la crisi pandemica, arrivando al 45,1 per cento per quella totale e al 53,2 per cento per quella femminile. Si tratta di dati allarmanti che prefigurano una vera e propria esclusione sociale che rischiano di aggravare la fuga dei cervelli già in atto da tempo”.

L’undicesima pubblicazione del report pone in evidenza che “in generale l’andamento del tasso di disoccupazione conferma un quadro molto grave, ma allo stesso tempo, l’analisi degli ultimi due anni mostra chiaramente che la pandemia ha prodotto un effetto paradossale di diminuzione della disoccupazione. Per capire se questo effetto sia o meno reale però è necessario guardare anche agli altri indicatori del mercato del lavoro.

L’intera provincia messinese presenta dunque un quadro occupazionale grave: bassi tassi di attività che indicano una scarsa partecipazione delle persone e quindi una grossa quota di popolazione inattiva che pesa su una ristretta base di occupati”.