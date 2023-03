Si chiude con tredici condanne per 143 anni di carcere il primo grado del processo scaturito dall’operazione antidroga Broken che ha fatto luce su un traffico di droga tra la Calabria e la Sicilia.

Il gup Tiziana Leanza ha disposto condanne che vanno dai venti anni ai quattro anni di reclusione per i tredici imputati che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato. Durante le indagini i carabinieri hanno documentato diversi viaggi della droga, carichi di cocaina che, tramite corrieri, passavano lo Stretto per arrivare sulla piazza messinese per essere spacciata. Arrivava sia in città che a Tortorici.

Fornitore della droga, secondo i Carabinieri, era un’esponente della famiglia Nirta, ai vertici della ‘ndrangheta calabrese. La condanna più alta, 20 anni in continuazione con un’altra sentenza è stata disposta per Giuseppe Mazzeo. Inoltre sono stati condannati Giuseppe Castorino a 18 anni e 4 mesi, Graziano Castorino 17 anni e 8 mesi, Maurizio Savoca 17 anni e 8 mesi, Rosario Abate 10 anni e 8 mesi, Carmelo Barile 11 anni e 2 mesi, Paolo Nirta 15 anni. Inoltre il gup ha disposto per Francesco Leandro 5 anni, Cettina Mazzeo 4 anni e 6 mesi, Maria Minutoli 9 anni e 2 mesi, Francesco Nesci 4 anni e 6 mesi, Gregorio Tassone 5 anni, Gregorio Lucio Vaianella 5 anni.

Disposte anche alcune assoluzioni parziali. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina, scattò a luglio 2022 con 16 arresti.