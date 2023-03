Si svolge da marzo a maggio il progetto “D’Arborea Vita Viventi” finanziato nell’ambito del Piano delle Arti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Si tratta di una originale iniziativa di promozione della creatività e di riqualificazione urbana, che si concretizza attraverso la realizzazione di sculture in legno, che restituiranno nuova vita ai tronchi ammalorati di alberi tagliati che si trovano dislocati nel tessuto urbano.

“D’Arborea Vita Viventi” coinvolgerà una rete di istituti scolastici, i cui studenti sperimenteranno come una soluzione dal tratto artistico-letterario possa riqualificare il degrado urbano, lasciando un segno del loro intervento, con un chiaro messaggio di rispetto degli spazi pubblici.

Capofila del progetto il Centro Provinciale Istruzione agli Adulti CPIA provincia di Messina. La rete degli Istituti partner è composta da I.C. Evemero da Messina, I.S. Bisazza, I.C. Santa Teresa di Riva e I.C. San Francesco di Paola. Daf Project si occupa del coordinamento generale, Tao scs dei servizi connessi mentre ad occuparsi dei laboratori e interventi esecutivi è Impronte Messina associazione culturale. Coinvolti nel progetto il DAMS di Messina, i Comuni di Messina e Savoca.

I primi laboratori sono già stati avviati negli istituti comprensivi di Santa Teresa di Riva ed al liceo Bisazza, mentre venerdì 10 marzo saranno coinvolti al progetto gli studenti dell’Istituto Evemero da Messina.

Entusiasta, già alla luce dell’avvio del progetto, il Dirigente scolastico Giovanni Galvagno: “Grazie a questo progetto arricchiamo la proposta didattica in chiave artistico-culturale per i nostri studenti, soprattutto per coloro che avranno voglia di mettersi in gioco, imparare relazionandosi con professionisti dell’arte scultorea e figurativa, e contribuendo al miglioramento del decoro dei luoghi che abitano.”