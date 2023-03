La Procura Generale ha presentato appello contro la sentenza di primo grado che ha assolto il presidente dell’Aci Angelo Pizzurro e il direttore di gara Antonio Pochini per la morte del pilota messinese Mauro Amendolia rimasto vittima di un incidente avvenuto nel 2017 durante la Targa Florio.

A presentare appello è stata la Procura di Termini Imerese, di fatto sconfessando la richiesta del Pubblico Ministero che aveva sollecitato e ottenuto l’assoluzione di Pizzurro e di Pochini, ha presentato appello e chiesto alla Corte di imputare e giudicare i due, cancellando il verdetto che li scagiona. Il 9 novembre 2022 Il giudice Claudia Camilleri del Tribunale di Termini Imerese ha assolto dall’accusa di omicidio colposo il direttore della manifestazione, Marco Cascino, il delegato all’allestimento del percorso, Antonio Pochini, e l’Aci (citata come responsabile civile).

Alla base dell’appello, le tesi che aveva portato in aula anche il legale degli Amendolia, l’avvocato Giovanni Mannuccia: gli accertamenti tecnici indicano che nell’allestimento del percorso non sono state rispettate le prescrizioni della Questura e le altre linee guida dettate per la sicurezza dei piloti. Adesso l’avvocato è pronto a depositare a sua volta appello, chiedendo che entrambi siano giudicati per i reati inizialmente contestati ma poi cancellati.

Amendolia viaggiava a bordo di una Bmw Minicooper con la figlia Gemma, rimasta gravemente ferita. Per Amendolia e per il giudice di gara, Giuseppe Laganà, travolto dall’auto in corsa, non ci fu nulla da fare. La Direzione di Gara, dopo il grave incidente, aveva annullato la manifestazione.