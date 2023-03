Alì si era allontanato, a quanto pare dopo un litigio. Quindi l’appello delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Via Regina Margherita a Barcellona Pozzo di Gotto. Subito è scattato l’allarme. Suor Marilena Mercurio ha diffuso via social un appello a cercare il tredicenne in ogni dove.

Un appello molto condiviso sui social. Proprio dai social sono giunte segnalazioni preziose che hanno consentito ai Carabinieri di recarsi sul posto e trovare Alì in buone condizioni di salute. I Militari dell’Arma della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, coordinati dal Capitano Lorenzo Galizia, nello specifico i Carabinieri della Stazione di Falcone, hanno consegnato il ragazzino al personale della Polizia di Stato di Barcellona che aveva raccolto la denuncia di scomparsa e diramato le ricerche. Adesso Alì potrà finalmente tornare a casa. Sospiro di sollievo.