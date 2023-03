Lacrime a rigare il volto non soltanto degli amici stretti, ma anche di quanti del Geometra Nino Cilona hanno apprezzato le doti professionali e non soltanto quelle umane, superlative. Le ha ricordate anche l’arciprete Tindaro Iannello nel corso della sua omelia incentrata sul Vangelo che ha narrato il dolore per la morte di Lazzaro. Il sacerdote ha rivolto un pensiero a Pippo, il papà di Nino che, da tre mesi, è ricoverato al Policlinico di Messina, lo stesso ospedale in cui il suo ragazzone è spirato a 42 anni in una maledetta domenica mattina dopo la tragica caduta dal tetto di un capannone a Milazzo il giorno precedente. Nino ha incarnato la bellezza e la gioia di vivere. Lo ha ricordato Padre Tindaro, parlando anche della tanto attesa gravidanza vissuta insieme alla dolcissima moglie Giusy. Tra pochi mesi, Nino sarebbe diventato papà.

Nino il marito, il figlio, lo zio, il compagno di giochi per i suoi nipoti, l’amico. Di quelli veri e sorridenti, di quelli che arrivano sempre in ritardo ma non riesci proprio a prendertela con lui perché lui, poi, recupera alla grande prendendosi il centro della scena e scatenando sorrisi e allegria. Nino premuroso verso la sua eterna dolce metà. Nino che sorride e gira per le strade di Barcellona Pozzo di Gotto sulla sua Vespa Nera. Così lo hanno ricordato tutti. Commoventi le parole che gli sono state dedicate dagli amici alla fine della Messa. Particolarmente dolce il ricordo di uno dei suoi amati nipoti, semplicemente disarmante l’intervento del cognato Carmelo. E, all’uscita del feretro dalla Basilica, con sopra la maglia della sua squadra del cuore, la Juventus, capisci quanto Nino è stato grande e quanto è ancora amato. Ma, ancor di più, quanto mancherà a tutti.