Eccellenze al Femminile tra Sport, Musica e Solidarietà è stata una piacevole ed interessante chiaccherata con un pubblico attento ed interessato agli interventi di donne, protagoniste di vite, ciascuna a proprio modo, vissute a tinte forti.

L’evento organizzato dall’assessore alla Cultura Gianfranca Alessi e dall’assessore alle Pari Opportunità geom. Barbara di Salvo, in collaborazione con la Pro Loco di Villafranca Tirrena si è svolto presso l’Aula Consiliare, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Tra il pubblico presente l’ex sindaco dott. Matteo De Marco e vari esponenti dell’Amministrazione Comunale.

Un meraviglioso viaggio “attraverso quel bosco misterioso che è l’universo femminile”, per evidenziare l’importanza della Solidarietà e della Collaborazione tra donne, moderato dalla giornalista Flavia Buscema, vicepresidente della Pro Loco del comune tirrenico.

L’evento è iniziato con l’interpretazione da parte della Buscema “Quelle come me di Alda Merini”, una poesia bellissima e significativa che parla e comunica a tutti, in particolar modo alle donne, alle donne forti, che hanno il coraggio di cambiare e di farsi amare. Calorosa l’accoglienza del sindaco dott. Architetto Giuseppe Cavallaro che ha voluto rendere omaggio a tutte le donne ringraziandole per il ruolo che rappresentano nella vita e nella nostra società.

Donne che con grinta e tenacia si sono distinte nello Sport, Nelly Mazzulla Campionessa Italiana di Beach Volley con la sua forte passione per la pallavolo, Maria Ruggeri, Campionessa Mondiale di Atletica Leggera, l’atletica ha dato tantissimo mi sentivo dire “una ragazzina che corre” e Irene Messina Campionessa Italiana Arco Club, la baby campionessa che ha sempre seguito la sua passione.

La dottoressa Mariella Mazza, Assistente sociale del Centro Una di Noi Onlus, insieme alla Dottoressa Angelica Salvo, “hanno invitato tutte le donne a rivolgersi ai centri antiviolenza, per ricevere aiuto e sostegno psicologico”.

Un saluto finale con le parole di Madre Teresa di Calcutta “Tienimi sempre presente” scelte dalla moderatrice non a caso,” perché siamo noi – conclude la Buscema – le prime a dimenticare il nostro valore”.

Le poesie sono state accompagnate con un giro armonico di violoncello dalla professoressa di musica dott.ssa Elisabetta Palmieri.