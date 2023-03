Pace del Mela – Vi abbiamo già parlato del progetto “Destinazione Federico”, proposta arrivata terza in tutta Italia su 50 coalizioni.

Nella coalizione che ha capofila il comune di Milazzo c’è anche Pace del Mela (insieme a Castroreale, Rodi Milici, Condrò, San Filippo del Mela, Villafranca Tirrena e Venetico).

Il Sindaco Mario La Malfa ha fortemente voluto questo progetto, i cui ricavati saranno destinati a Palazzo Caprì.

In particolare l’intervento sarà destinato al consolidamento e al restauro delle volte decorate, all’efficientamento energetico e all’informatizzazione e la digitalizzazione del Palazzo Caprì, sede della nostra biblioteca comunale.

“Questo risultato -dichiara il Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa- è frutto della grande sinergia e collaborazione avviata in questi anni con altri Enti e Sindaci del territorio che insieme hanno aderito al Patto Territoriale di Messina. La buona amministrazione passa dalla capacità di fare rete, di massimizzare la cooperazione fra Comuni, dai rapporti consolidati in questi anni di lavoro. È questa la strada, fatta di attenzione ai conti e capacità di cogliere opportunità sostenibili. Continuiamo nel percorso virtuoso, con la valorizzazione del nostro patrimonio culturale sempre al primo posto.”.

Ricordiamo che “Destinazione Federico” è un finanziamento per la valorizzazione dei siti turistici. L’importo complessivo è di un milione e 432 mila euro. L’obiettivo è puntare alla valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e consentirà di intervenire anche sul recupero del territorio e degli edifici storici.