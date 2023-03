Galati Mamertino – I Sindaci di Galati Mamertino, Floresta e Mistretta hanno protestato e hanno fatto sentire forte la loro voce, in seguito all’esclusione dei propri Comuni dall’aggiornamento dell’elenco dei Comuni siciliani a vocazione turistica, con un comunicato stampa congiunto.

Tanti centri del comprensorio nebroideo sono stati inclusi nella classifica, stilata in base a dati rilevati dall’ISTAT nell’anno 2019, ma ci sono alcuni Comuni, tra i grandi esclusi, che stanno facendo rumore e che domandano delucidazioni circa tale scelta; ad esempio i Comuni di Galati, Floresta e Mistretta risultato essere tra gli “esclusi eccellenti” da questa classifica.

A protestare e a far sentire la loro voce di protesta sono i rispettivi Sindaci dei 3 Comuni nebroidei; infatti Vincenzo Amadore, Sindaco di Galati Mamertino, Antonio Stroscio, primo cittadino di Floresta, e Sebastiano Sanzarello, alla guida del Comune di Mistretta, non hanno accettato questa classificazione e non hanno sicuramente ben digerito la notizia, che penalizza centri ricchi di storia, cultura, beni artistici e culturali. I 3 amministratori hanno già inviato alcune note, attraverso le quali chiedono lumi e spiegazioni all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

“Non si comprende – affermano congiuntamente i 3 Sindaci – sulla base di quali strani automatismi siano stati esclusi alcuni Comuni del nostro comprensorio (come anche importanti Comuni della fascia tirrenica). Meccanismi statistici e parametri ISTAT? O forse le immense ricchezze artistiche, storiche, culturali e naturalistiche dei nostri Comuni non sono ritenute sufficienti per rientrare in questa classifica rispetto a Comuni che, con tutto il rispetto e senza voler fare antipatici paragoni, hanno qualcosina in meno (Mistretta è arrivato addirittura al secondo posto al concorso tra i Comuni più belli di Sicilia, oltre a ricordare le numerose presenze di turisti che si riversano alla Cascata del Catafurco a Galati Mamertino o all’evento “Ottobrando” a Floresta). A stupirci maggiormente non è la presenza di alcuni Comuni, ma piuttosto l’assenza di altri. Questa classificazione, per quanto irrilevante, può creare però una disparità e presta il fianco a sterili speculazioni politiche; magari per qualche bando pubblico, inerente la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, essere classificato “Comune Turistico” consente di partecipare e concorrere per l’utilizzo di importanti fondi?

Per tali motivi abbiamo sollecitato l’Assessore Regionale Elvira Amata, affinché intervenga in tempi rapidi per trovare una soluzione e poter restituire dignità ai Comuni, che meritano di essere classificati come turistici, a prescindere dall’ISTAT. Questa stortura va immediatamente corretta e anche l’Assessorato Regionale al Turismo e la Deputazione Regionale sono stati investiti per mobilitarsi in tal senso, per evidenziare il paradosso creato da questo meccanismo e trovare al più presto una soluzione di buon senso, oltre che di oggettiva e obiettiva giustezza”.

“In questa direzione – continuano i 3 Sindaci – l’impegno dell’Assessore Amata, che ha formalmente richiesto all’Istituto Nazionale di Statistica (che ha elaborato la classifica) di conoscere le motivazioni della mancata inclusione di alcuni Comuni, troverà il nostro massimo sostegno. Una battaglia comune, quindi, quella di noi Sindaci, che abbiamo tutta l’intenzione di difendere i diritti delle nostre comunità”.