Ha rinunciato ancora una volta a comparire in videoconferenza nel processo che si celebra a Caltanissetta, in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e Via D’Amelio che costarono la vita ai Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a Francesca Morvillo e ai rispettivi agenti della scorta.

Matteo Messina Denaro, inoltre, come comunicato alla Corte d’Assise d’Appello non ha nominato un altro legale dopo che la nipote Lorenza Guttadauro ha rimesso il mandato. Come difensore d’ufficio è stato nominato Calogero Montante.

Il penalista aveva detto air giudici di voler rinunciare al mandato poiché in passato difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino nel processo Borsellinoquater e nel processo d’Appello e perché ricopre la carica di vice procuratore onorario alla Procura di Palermo. L’udienza è stata rinviata al 23 marzo per le conclusioni della difesa. L’avvocato montante ha già preannunciato che chiederà un termine a difesa.