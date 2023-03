In occasione della Festa della Donna, l’Associazione Plastic Free e la CGIL di Capo d’Orlando, hanno deciso di riunirsi per ripulire un tratto di spiaggia sul litorale che costeggia il Lungomare Andrea Doria, e curare un’aiuola del centro cittadino, in piena isola pedonale.

L’intento degli organizzatori è stato quello di dimostrare un impegno concreto delle donne della comunità che, insieme anche a uomini, hanno deciso di prendersi cura del paese sempre nel rispetto e nella tutela dell’ambiente.

Donne e uomini, imprenditori e commercianti, consiglieri comunali, assessori, casalinghe e lavoratori si sono rimboccati le maniche ed hanno deciso di passare ai fatti.

Accompagnati dalle bandiere di rappresentanza e da quella arcobaleno inneggiante la pace, il nutrito gruppo di volontari ha raccolto numerosi sacchi di plastica di grosse dimensioni e rifiuti ingombranti.

Dopo aver attraversato gran parte del litorale battendo centimetro per centimetro la spiaggia si sono trasferiti in Via Francesco Crispi, isola pedonale, per rendere più gradevole una delle aiuole che da troppo tempo sono abbandonate a loro stesse con la piantumazione di diverse piccole piante colorate.

Un segnale forte quello lanciato ieri mattina dalla CGIL e Plastic Free di Capo d’Orlando per commemorare al meglio la giornata Internazionale della

Donna.