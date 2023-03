La Gentilezza può davvero cambiare il mondo. È una qualità sempre più rara, che data o ricevuta, ci fa stare bene. Ma come mai è cosi importante parlare di gentilezza proprio oggi?

Riceviamo e pubblichiamo di seguito un’interessante lettera di Katia Gussio, referente per la provincia di Messina del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza.

Perché sente così strenuamente il bisogno di lanciare attraverso la pitturazione delle panchine viola e le relative citazioni scritte, questo messaggio di Gentilezza? Cosa la spinge? Sono un’ insegnante e prima ancora una madre di quattro figli e sento l’urgenza di “reclamizzare” la Gentilezza perché mi rendo conto che viviamo in un momento storico caratterizzato dall’incitamento alla violenza e all’odio e non desidero né per i miei figli e né per i miei alunni , né per nessuno essere umano sulla terra una società così degradata.Tante sono le cattive notizie che colpiscono al cuore ma io, insieme alla mia amica Loredana Tuccio e alla cronista viola Lucia Cava vorremmo instillare nei giovani quel senso civico e quel valore di reciproco rispetto a cui aneliamo come società civile. È ovvio che la pitturazione è solo un simbolo. Infatti da un pò di tempo le panchine sono diventate uno strumento di denuncia vengono colorate di arcobaleno contro l’omofobia, di rosso per dire No alla violenza, sulle donne di giallo contro il bullismo e adesso anche di Viola a veicolare la Gentilezza quella vera, che valorizzi la cultura delle relazioni, della legalità della solidarietà.

L’ insegnante Gussio costruttrice di gentilezza, volontaria dell’associazione COR ET AMOR di Ivrea coordinata dal professore Luca Nardi si impegna durante tutto l’anno a condividere attività sulla gentilezza e i valori che essa rappresenta. Durante l’estate nelle spiagge di vari comuni ha coinvolto i bambini a pitturare sassi e conchiglie viola e regalarle ai bagnanti che hanno manifestato stupore e piacere nel riceverli Ha realizzato nell’ istituto comprensivo Enzo Drago, insieme alla collega Paola Arria una coloratissima scala della gentilezza per sollecitare gli studenti a riconoscere nella gentillezza quel valore etico di cui la società ha tanto bisogno. La Gussio come referente per Messina e provincia del progetto, ha organizzato per la giornata mondiale che si tiene il 13 novembre la “Passeggiata della Gentilezza” con tutti gli alunni e i docenti della scuola dell’infanzia del plesso Principe di Piemonte, presso la villa Dante. La passeggiata ha avuto un bel riscontro da parte dei frequentatori della villa e anche dei lavoratori. I bambini in quell’occasione hanno regalato fiori sui quali petali c’erano scritte paroli gentili e biscotti della gentilezza a forma di cuore. L’ insegnante, inoltre, ha inventato un “Alfabeto della Gentilezza” in lingua siciliana che è piaciuto tantissimo al pubblico social, tant’è che anche una testata ironica coma” la gazzella del sud” le ha fatto la parodia.

La provincia di Messina si sta colorando di Viola grazie al grande impegno dell’ambasciatrice e referente a Messina del progetto “Costruiamo gentilezza”. Katia Gussio che corre in lungo e in largo per coinvolgere i vari sindaci dei comuni ad aderire al progetto “Messina provincia gentiile”, ideato e realizzato insieme all’ambasciatrice di Roma Loredana Tuccio. Ultimamente anche tante associazioni sono state felici di dare l’appoggio all’ambasciatrice per pitturare di viola panchine nei paesi, dentro le scuole e nei campi sportivi, dentro ai CAG sempre con un obiettivo comune: proporre e condividere buone pratiche di gentilezza per consegnare una società migliore alle nuove generazioni.

Emblematiche le frasi scelte a corredo delle panchine citazioni di uomini colti e virtuosi che hanno fatto della gentilezza non solo un abito mentale. Il progetto nazionale COSTRUIAMO GENTILEZZA ha portato nella provincia di Messina una luce di gentilezza coinvolgendo sindaci, cittadini e associazioni. Citando Papa Francesco ci auguriamo di potere tutti nel nostro piccolo operare per diventare “luci gentili tra le oscurità del mondo”.