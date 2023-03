Monforte San Giorgio – “Vogliamo cambiare il modo di fare politica a Monforte”. Con queste parole l’ex vicesindaca di Monforte San Giorgio, Maria Rosa Maimone, presenta ufficialmente il nuovo movimento politico che è nato in vista delle prossime elezioni Amministrative.

Il nome “Stravolgiamo Monforte” secondo quanto dichiarato dalla Maimone è da intendersi proprio come volontà di cambiare totalmente il modo di fare politica nel comune della Valle del Niceto.

Ieri è stata ufficialmente aperta al pubblico la sede elettorale. Presente ovviamente Maria Rosa Maimone insieme al suo gruppo “composto -come lei stessa dichiara- da professionisti e persone che hanno tantissima voglia di valorizzare il nostro paese”. L’inaugurazione della sede elettorale, sita a Monforte Marina in via Nazionale è stata un’occasione per “incontrare i cittadini e sentire le loro esigenze e proposte”. Non è ancora stata ufficializzata e certa la prossima candidatura a Sindaco di Maria Rosa Maimone, ma le prossime settimane saranno sicuramente decisive per prendere una decisione ufficiale.

Abbiamo chiesto a Maria Rosa Maimone quale fosse l’obiettivo principale che questa nuova compagine si pone. “In primo luogo – ha dichiarato l’ormai ex Vicesindaca di Monforte – il confronto con i cittadini. È importante risolvere i problemi insieme a loro. Il sindaco si è isolato, è mancato il confronto in questi anni. Noi vogliamo proprio cambiare il modo di fare politica a Monforte.”

Intanto anche sugli altri fronti si prepara la sfida elettorale monfortese, sebbene di nomi ufficiali ancora non se ne parli.