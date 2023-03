Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia ha accolto l’istanza cautelare avanzata dalla titolare di un’azienda agricola di Tortorici, cui era stata negata la concessione di un terreno comunale a Tortorici per uso pascolo poiché già destinataria di interdittiva antimafia.

Il Cga ha disposto l’accoglimento della sospensiva ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito e fermo restando l’esecutività della sentenza impugnata, rilevando la mancata attualità dei fatti, datati nel tempo, dai quali è stato desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose, e l’irrilevanza dei rapporti parentali. Il provvedimento impugnato era quello del TAR di Catania che nel 2022 aveva rigettato il primo ricorso confermando l’efficacia dell’interdittiva della Prefettura di Messina, emessa a seguito dei riscontri investigativi sulla ricorrente ed il marito, già raggiunto da pregiudizi penali, nonché dai loro legami con soggetti colpiti da misura cautelare nell’ambito dell’operazione Nebrodi.

“Nessun provvedimento riguardava l’imprenditrice che si era vista bloccare l’erogazione dei contributi e l’attività di pascolo a Tortorici”, commentano i legali della ricorrente, avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. “Il provvedimento interdittivo è fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità. Per i giudici di appello non c’è alcun pericolo di infiltrazioni mafiose e non creano alcun pregiudizio i rapporti di parentela visto che si tratta di vicende ormai lontane nel tempo”.