Mirto – La Giunta Comunale di Mirto ha assegnato la somma di 4.250 euro, da inserire nel corrente Bilancio di previsione in corso di formazione, per l’organizzazione della XXIX Rassegna Nazionale di Musica scolastica Premio “Salvuccio Percacciolo”, che si svolgerà dal 24 al 27 Maggio 2023.

Il contributo elargito verrà ricevuto dall’Associazione Musicale Premiato Corpo Bandistico “Giuseppe Verdi” di Mirto, che collaborerà con l’Amministrazione per l’allestimento della Rassegna, e garantirà il rispetto del regolamento e delle iscrizioni alla kermesse musicale.

La Rassegna (nella foto una delle precedenti edizioni, che si era svolta in modalità online) viene portata avanti anche quest’anno, in quanto rientra tra gli obiettivi del Comune mirtese quello di favorire lo sviluppo della personalità degli individui, anche facendo ricorso alla musica come un importante strumento di crescita e di progresso. La manifestazione musicale ha sempre rivestito un notevole interesse da parte di molte scuole siciliane, riuscendo ad unire l’offerta formativa con quella turistica e con l’intento di favorire la promozione culturale musicale.

L’edizione 2023 della Rassegna si terrà in presenza e la somma stanziata, per la sua organizzazione, servirà per l’acquisto dei premi per i vincitori, la pubblicizzazione dell’evento, e le spese relative all’ospitalità dei componenti della Commissione giudicatrice, che saranno presenti durante tutte le giornate di selezione e che, per la loro professionalità e competenza, contribuiscono a tenere alto il nome della Rassegna. Il contributo verrà utilizzato anche a coprire le spese per l’ospitalità dei gruppi musicali, per gli attestati, i premi e le coppe da consegnare ai partecipanti e ai vincitori.