Un grande successo di pubblico e consensi la rappresentazione teatrale di ieri pomeriggio al LOC di Via del Fanciullo a Capo d’Orlando. “Antigoni – Anteprima di uno spettacolo”.

Rosetta Casella, Cinzia Continibali, Cinzia Cortolillo, Linda Fragapane, Daniela Trifilò e Donatella Ingrillì, che ne ha curato anche la regia, con una interpretazione forte e decisa, hanno lasciato il segno, coinvolgendo un numeroso pubblico in atmosfere reali, raccontate tra passato e presente.

Lo spettacolo è stato dedicato alla rivoluzione nonviolenta delle donne e degli uomini in Iran.

Sei donne che hanno sviscerato una lotta continua per i diritti delle donne partendo dai tempi antichi ma riuscendo a far dialogare Antigone con donne dei giorni nostri che hanno vissuto battaglie determinanti per l’affermazione femminile nel corso degli ultimi decenni. Una lotta delle donne per i diritti e la libertà.

Si parte dall’eroina Sofoclea di Antigone, tratto da un testo antico ma attuale ed oggetto di studio da diversi intellettuali internazionali. Viene così rappresentata la contraddizione tra diritto e legge che a volte è inflessibile e dispotica senza rispettare gli stessi diritti per rafforzare proprio il potere.

Nella rappresentazione di teatro di impegno civile Antigone si è così incontrata con donne dei nostri tempi e con l’artificio della finzione teatrale le protagoniste si ritrovano insieme nello stesso luogo e nello stesso tempo pur appartenendo a periodi temporali diversi.

Le donne si raccontano, intrecciano le loro vicende esposte con lucida cronaca, per sconfiggere le ingiustizie e trasformarle in diritti e libertà.